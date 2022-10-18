Манила, , 09:01 — REGNUM Более 100 тыс. человек оказались затронуты тайфуном «Несат», который прошел вблизи крупнейшего острова Лусон на Филиппинах. Об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

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Отмечается, что тайфун повредил 36 домов. В результате удара стихии повреждены 44 дороги и 13 мостов. Ущерб оценивается в $1,38 млн.

Также сообщается, что в результате удара стихии пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Несат» усилился до категории тайфуна и смещается к китайскому острову Хайнань и побережью Вьетнама.

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