Астана, 18 октября 2022, 08:59 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана добилось снижения потребления электроэнергии в стране и стабилизации работы электроэнергетической системы. Об этом 18 октября сообщил на брифинге глава минэнерго Болат Акчулаков на заседании правительства.

Аппаратура для майнинга
Аппаратура для майнинга
МВД РФ

«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч — что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», — сказал Акчулаков.

Он заявил, что это в основном связано с выявлением и пресечением работы незаконных майнеров криптовалюты.

Напомним, по данным минэнерго Казахстана на 12 октября, в стране официально работают около 50 компаний, которые занимаются майнингом.

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