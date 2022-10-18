Астана, 18 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана добилось снижения потребления электроэнергии в стране и стабилизации работы электроэнергетической системы. Об этом 18 октября сообщил на брифинге глава минэнерго Болат Акчулаков на заседании правительства.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч — что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года», — сказал Акчулаков.

Он заявил, что это в основном связано с выявлением и пресечением работы незаконных майнеров криптовалюты.

Напомним, по данным минэнерго Казахстана на 12 октября, в стране официально работают около 50 компаний, которые занимаются майнингом.