Томск, 18 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Томской области за девять месяцев 2022 года родилось 6714 детей — 3324 мальчика и 3353 девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Роддом

По данным органов ЗАГС, в числе новорожденных одна тройня и 87 пар двойняшек. Первенцами в семьях стали 2544 ребёнка, а более 1 тыс. родителей стали многодетными, родив третьего младенца.

«Четвёртый ребенок родился в 392-х семьях, пятый — в 133-х, шестой — в 62-х, седьмой — в 23-х, восьмой — в 9-ти. Еще двое детей стали девятыми, а трое — десятыми. В одной семье из Томска родился 11-й ребенок, в другой из Молчановского района — 12-й», — добавили в администрации.

Самыми популярными именами новорожденных стали Артём, Михаил, Александр, Роман и Тимофей для мальчиков и София/Софья, Ева, Анна, Алиса, Варвара для девочек. Реже всего мальчиков называли именами Марлен, Айрат, Аким, Арсен, Евсей, а девочек — Дания, Урана, Ясна, Асель, Дина и так далее.