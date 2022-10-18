Харьков, Украина, 18 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Две серии взрывов прогремели в Харькове за пять минут, сообщил 18 октября мэр города Игорь Терехов.

Michael Deal Взрыв

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов», — написал он в личном телеграм-канале.

По его словам, удар нанесён по району одного из городских промышленных предприятий.

По информации очевидцев, в Харькове прогремело несколько взрывов, в том числе в центре города. На одном из объектов начался сильный пожар.