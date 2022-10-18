Канберра, , 08:57 — REGNUM Премьер-министры Австралии и Сингапура Энтони Альбанезе и Ли Сянь Лунг подписали соглашение о «зеленой экономике», направленное на активизацию сотрудничества их стран в области климатических инвестиций, финансирования и технологий, заявил на пресс-конференции в австралийской столице Канберре глава сингапурского правительства.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что действие договора начнется с таких инициатив, как разработка списка экологических товаров и услуг, к которым будут применяться торговые льготы. По словам Ли, соглашение якобы позволит Австралии и Сингапуру облегчить переход к «нулевому уровню выбросов», создаст новые рабочие места, а также поможет развитию и коммерциализации зеленых технологий.

В свою очередь австралийский премьер-министр представил проект Sun Cable, который направлен на экспорт солнечной энергии из Австралии в Сингапур через Индонезию. Стоимость реализации программы составляет $18,8 млрд. Альбанезе добавил, что Sun Cable является «беспроигрышным вариантом».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в индонезийской столице Джакарте встретились председатель совета региональных представителей Индонезии Ла Ньялла Махмуд Матталитти и председатель парламента Сингапура Чарльз Чонг, которые обсудили ратификацию ряда двусторонних соглашений.