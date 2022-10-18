Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM Общественная организация «Союз женщин Камчатки» передала участникам специальной военной операции в защиту Донбасса тепловизоры, сообщил телеграм-канал «Безопаска Камчатка».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Денежные средства на покупку восьми тепловизоров и всех необходимых для них комплектующих собирали общественники при содействии активных жителей края.

18 октября от бойцов 40-й бригады Морской пехоты, получивших тепловизоры, пришло видео с благодарностью за помощь.

«Всё это приближает нас с вами к победе», — сказал военнослужащий.

«Гордость наша, наши защитники, мы вас очень и очень ждём дома!» — написали авторы телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке проводили в зону спецоперации мобилизованных. Военнослужащие заверили, что отправляются в Донбасс с настроем на победу и главной задачей — освободить Родину от фашистской хунты.