Монреаль, Канада, 18 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Michael Miller Евгений Малкин

Во втором периоде российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы.

Но в третьем периоде хоккеисты «Анахайма» сравняли счёт, отличились форварды Ник Судзуки и Коул Кофилд. В овертайме победный гол забил нападающий Кирби Дак.

«Монреаль» набрал четыре очка в четырёх матчах, одержав две победы и потерпев два поражения. «Питтсбург» после двух побед на старте проиграл впервые в сезоне, на счету команды пять очков.

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