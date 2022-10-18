Екатеринбург, 18 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержаны восемь участников группировки, промышлявшей хищениями дизельного топлива. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пятно солярки на асфальте

Соучастников поймали в районе реки Арамилка. Установлено, что они похитили 4,5 тонн летнего дизельного топлива у крупной коммерческой компании.

Задержанными оказались местные жители. Из них два машиниста, два водителя, двое неработающих, помощник машиниста и разнорабочий.

Один из железнодорожников был ранее судим за кражу. Установлено, что граждане похищали топливо, когда вагоны с бензином и соляркой перемещались со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на подъездной путь Шабровский возле екатеринбургской нефтебазы. Точки сбыта похищенного и количество преступных эпизодов сейчас выясняют следователи.