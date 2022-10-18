Краснодар, , 08:59 — REGNUM Диагностический комплекс «Струна» будет использован в краснодарском Ейске для оценки степени повреждения жилого дома, в который врезался военный самолёт. Об этом сообщил 18 октября глава Ейского района Роман Бублик.

Пожар после падения Су-34 в Ейске Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022

По его словам, по результатам обследования будет принято решение о том, можно ли восстановить частично разрушенный девятиэтажный дом. Повреждены два подъезда, один в большей степени, другой чуть меньше.

«Из Ростова-на-Дону [прибудут специалисты] с [комплексом] «Струна», — сказал Бублик ТАСС.

Специалисты сделают вывод, есть ли опасность обрушения конструкций, а также возможность для жильцов неповреждённых подъездов вернуться в свои квартиры.

Мобильный комплекс «Струна» создан московскими специалистами Центра исследований экстремальных ситуаций. Он позволяет быстро оценить устойчивость здания. Комплекс используют при повреждениях зданий после различных катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября самолёт Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Пилоты катапультировались, в доме начался пожар. Погибли 13 человек, ещё 19 пострадали.

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