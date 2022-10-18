Канберра, , 08:49 — REGNUM Австралия и Сингапур 18 октября заключили соглашение по «зеленой» экономике для расширения сотрудничества в области климатических инвестиций, финансирования и технологий, как передает агентство Reuters.

Ли Сяньлун World Economic Forum

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил на пресс-конференции в Канберре, что соглашение начнется с таких инициатив, как составление перечня экологических товаров и услуг, которым может быть предоставлен преференциальный торговый режим.

«Это поддержит переход наших стран к нулевым выбросам, а также создаст рабочие места и возможности роста в «зеленых» секторах, будет способствовать развитию и коммерциализации «зеленых» технологий», — сказал Ли.

В качестве примера премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сослался на проект Sun Cable стоимостью 30 млрд австралийских долларов (18,8 млрд долларов США), целью которого является экспорт солнечной энергии из Северной Австралии в Сингапур через Индонезию.

«Такой проект, как Sun Cable, который имеет потенциал для экспорта чистой энергии в Сингапур, — это беспроигрышный вариант для всех», — сказал Албаниз.

Лидеры также обсудили крупную утечку данных в австралийской телекоммуникационной компании Optus, принадлежащей сингапурской Singtel. По словам Ли, сингапурские агентства кибербезопасности связались с австралийскими коллегами и предложили помощь.

Ли также сказал, что сингапурские военные готовы оказать помощь в ликвидации последствий наводнения на юго-востоке Австралии.

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