Донецк, 18 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры с крупными российскими торговыми сетями о заходе их на территорию региона, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Ведем с российскими крупными сетями — названия озвучивать пока не буду, но это известные бренды — переговоры о том, чтоб они заходили к нам, разбавили местный бизнес, потому что конкуренция всему голова», — сказал он ТАСС.

Хоценко добавил, что в ДНР рады и готовы к переговорам со всем сетевым бизнесом, который хочет и готов заходить в регион.