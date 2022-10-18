Назрань, Ингушетия, , 08:48 — REGNUM В Ингушетии совершено вооруженное нападение на активиста общественной организации «Антилирика» Магомеда Марзаганова. В него несколько раз выстрелил неизвестный, после чего скрылся с места происшествия. Сам активист госпитализирован в реанимацию, пишет NewsTracker.

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Факт нападения порталу подтвердили в МВД по региону. Инцидент произошел 16 октября на проспекте Базоркина в городе Назрани. Нападавшего разыскивают.

Известно, что организация «Антилирика» занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков. На её активистов нападают не впервые. В 2021 году в городе Малгобеке при попытке досмотреть чужой автомобиль были ранены Магомед Гатагажев и его двоюродный брат.

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