Астана, 18 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Число тех, кто выезжает из Казахстана в Россию стало больше, чем тех, кто въезжает в республику. Об этом 18 октября сообщил на брифинге министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

Он отметил, что из страны выезжают в РФ до 11 тыс. человек в сутки, а въезжает — до 9 тыс. По его словам, ситуация на российско-казахстанской границе вернулась к той, что была раньше.

Журналисты спросили, были ли случаи депортации российских граждан. Ахметжанов сообщил, что были, но не сказал, сколько конкретно.

Напомним, ранее в МВД Казахстана сообщили, что за период с 21 сентября по 3 октября, после объявления в России частичной мобилизации, в республику прибыло 200 тыс. граждан РФ, а выехали обратно — 147 тыс.