Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В городе Ейске Краснодарского края прибыли сапёры и специалисты по взрывчатым веществам. Они обследуют место крушения самолёта Су-34, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Об этом 18 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Mil.ru Российские саперы за работой

«Сапёры работают. Это такие меры — превентивные», — сказал в беседе с ТАСС чиновник.

Он отметил, что в настоящее время территория падения самолёта оцеплена, элементы бомбардировщика ещё не убрали и о сроках разбора этих завалов говорить пока рано.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября военный самолёт Су-34 упал в жилом квартале в Ейске. Как заявили в Минобороны России, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Пилоты российского истребителя-бомбардировщика успели катапультироваться. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, начался пожар. По последним данным, число жертв происшествия достигло 13 человек.

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