Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Дубль оформил форвард Мика Зибанежад. Также отличились Винсент Трочек, Каапо Какко и Алекси Лафренье.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились Фрэнк Ватрано, Тревор Зеграс, Макс Комтуа и Дерек Грант. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал один голевой пас.

«Рейнджерс» набрал шесть очков в четырёх матчах, одержав три победы и потерпев одно поражение. «Анахайм» после победы на старте проиграл два матча, на счету команды два очка.

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