Москва, 18 октября 2022, 08:47 — REGNUM Уганда готова перейти на расчёты в рублях и угандийских шиллингах, торгуя с Россией. Об этом заявил посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.
Он отметил, что из Уганды в Россию везут фрукты и кофе.
«Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем», — сказал посол РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин призвал активнее пользоваться национальными валютами для расчётов с другими странами.
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