Москва, , 08:47 — REGNUM Уганда готова перейти на расчёты в рублях и угандийских шиллингах, торгуя с Россией. Об этом заявил посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.

Рынок в Кампале, Уганда International Labour Organization ILO

Он отметил, что из Уганды в Россию везут фрукты и кофе.

«Мы либерально относимся к этому вопросу, можем торговать в рублях и угандийских шиллингах, мы не возражаем», — сказал посол РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин призвал активнее пользоваться национальными валютами для расчётов с другими странами.

Читайте также: Уганда договорилась с «КамАЗом» о строительстве завода