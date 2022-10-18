Ульяновск, 18 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Телефоны горячей линии по вопросам предоставления мер социальной поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ, принимающих участие в проведении специальной военной операции, заработали в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Операторы кол-центра консультируют жителей с 17 октября в каждом муниципальном образовании Ульяновской области.

Информацию о предоставлении бесплатного питания можно узнать по телефону горячей линии минпросвещения и воспитания Ульяновской области (84 224) 1-79-29 доб. 143 с 09:00 до 18:00.

Телефоны горячей линии в Ульяновске: (84 222) 7-26-00, (84 222) 7-30-26.

Как сообщало ИА REGNUM, завершают формирование комплектов обмундирования для мобилизованных ульяновцев. В ближайшие дни начнется их доставка в части.

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