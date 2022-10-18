Москва, 18 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании форума «Производительность 360» обнародовал предложения по расширению периметра нацпроекта «Производительность труда» и его продлению до 2030 года. Его поддержал куратор национального проекта, первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов. В обращении к участникам форума он отметил растущую роль нацпроекта в условиях санкций.

Пресс-центр РЦК Участники в нацпроекта «Производительность труда»

«После ухода иностранных компаний с российского рынка участники национального проекта «Производительность труда» содействуют в наращивании выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг. Уверен, что IV форум «Производительность 360» станет значимым этапом для создания сообщества вокруг культуры бережливого производства», — отметил первый вице-премьер.

«Планируем открыть доступ к нацпроекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Работать с больницами и санаториями будем по запросу Центров управления в регионах, созданных по поручению Президента. Также готовимся перезапустить работу Агентства развития профессии и навыков. На его базе создать аналогичную международную организацию», — заявил Максим Решетников.

Сейчас Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития возрождает движение рационализаторов. Специалистов, чьи идеи и технологические решения совершенствуют работу предприятий. В движение уже вовлечено более 10 тысяч человек.

«В современных условиях военного и санкционного давления на отечественную экономику движение рационализаторов формирует ту самую «армию» новаторов, инженеров и рабочих с нестандартным техническим мышлением, которая так нужна российской промышленности в критический период. За счет этого сообщества производитель получает возможность и сократить издержки, и получить возможность кадрового маневра, и решать вопросы наращивания производительности», — прокомментировал генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.

«В этом году с российского рынка ушли более 600 компаний — нам сегодня необходимо максимально оперативно нарастить объемы производства востребованной продукции. И бережливое производство — это тот самый инструмент, который способен решить задачу импортозамещения с минимальными затратами, — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон. — У нас есть то, чего нет ни у одной консалтинговой компании сегодня в стране — уникальная экспертиза, опыт работы по более чем 600 видам деятельности».

«Проект очень важный и нужный именно в России, так как и опыта ведения бизнеса, и системных образовательных проектов в стране еще очень мало. Подходы, которые мы сами изучали в рамках нацпроекта, абсолютно однозначно прописаны любой отрасли. Нет ни одного бизнеса, в котором производительность труда, качество труда не играли бы определяющую роль. Все процессы можно сделать и быстрее, и качественнее — это позволит получить уникальное торговое предложение, обеспечить лучшую цену и лучшее качество, что будет помогать бизнесу стать лидером в своей отрасли. Фирма, проработавшая все процессы и достигшая наивысшей производительности труда, будет выигрывать в конкурентной борьбе у других компаний. Это и есть основная цель проекта», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член координационного совета «Деловой России», основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

«На мой взгляд, продлить действие нацпроекта «Производительность труда» стоит, чтобы продолжать эффективно организовывать рабочие места по принципам бережливого производства, улучшать условия труда и производство в целом, быть конкурентноспособным предприятием, развивать и обучать кадры. Кроме того, участие в нацпроекте действительно помогает увеличивать объемы производства и открывать новые направления. Например, нашему предприятию удалось увеличить мощности производства в несколько раз — во многом благодаря отлаживанию производственных процессов, а не только покупке новых линий», — поделился член генерального совета «Деловой России», генеральный директор ООО «Интерсэн-плюс» Дмитрий Куршин.

Как сообщало ИА, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

В результате продления нацпроекта к 2030 году более 11 700 компаний смогут получить адресную поддержку и усовершенствовать производство. Обучение у специалистов пройдут почти 200 тысяч работников. Это кадры, которые со временем будут продвигать практики бережливого производства на предприятиях и влиять на рост производительности труда.