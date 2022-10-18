Уфа, 18 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Закон «Об утверждении соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации — Башкирией и Оренбургской областью» намерены принять депутаты государственного собрания Башкирии на пленарном заседании 20 октября. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между Башкирией и Оренбургской областью завершены. Стороны подписали соответствующее соглашение.

«На сегодня никаких разногласий между двумя регионами нет. Данные о границе будут включены в Единый государственный реестр недвижимости. Принятием этого закона мы подводим итог большой работы по уточнению границ с нашими соседями. Башкирия граничит с шестью субъектами Российской Федерации. С пятью из них ранее мы уже завершили все необходимые процедуры», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

Спикера регионального парламента отметил, что процесс уточнения границ был довольно сложным. Для того чтобы установить точное местоположение границы, специалисты использовали разнообразные сведения, в первую очередь картографические материалы 1996 года и архивные документы.

«Но в ряде случаев и этого было недостаточно. Отдельные участки состояли на кадастровом учете обоих субъектов, а где-то территория была юридически закреплена за одним субъектом, а фактически использовалась жителями другого. Все эти моменты нужно было урегулировать, и мы это сделали», — отметил он.

Сообщается, что уточнение границы имеет как юридическую значимость, так и экономическую необходимость. Четкое описание границ между регионами России упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.