Сокчхо, Южная Корея, 18 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. 18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял участия в церемонии закладки фундамента для строительства скоростной железной дороги, которая соединит северные города Чхунчхон и Сокчхо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Сообщается, что церемония состоялась в прибрежном городе Сокчхо (~158 км к северо-востоку от Сеула). В мероприятии приняли участие около 400 человек, включая членов правительства и местных жителей.

Ожидается, что строительство железной дороги обойдется в 2,4 трлн вон (~$1,7 млрд). Проект будет завершен к концу 2027 года.

Выступая на церемонии, южнокорейский лидер пообещал поддерживать сбалансированное развитие регионов за счет расширения местных транспортных сетей.

«Все граждане Южной Кореи должны пользоваться равными возможностями, независимо от района, в котором они живут», — сказал президент.