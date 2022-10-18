Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Соединённые Штаты хотят занимать лидирующую в мире роль. Об этом 18 октября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе беседы с экс-главой внешнеполитического ведомства США Кондолизой Райс, видеозапись которой обнародовала пресс-служба Госдепа.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того хуже — никто не занимает», — сказал он.

Также Блинкен уточнил, что в последнем случае, по его мнению, может получиться вакуум, который может быть в первую очередь заполнен «плохими вещами».

При этом он указал, что на сегодняшний день идёт соревнование за будущее периода, последующего после окончания новой холодной войны, что, в свою очередь, окажет влияние на транслируемые на глобальном уровне ценности.

Кроме того, госсекретарь США высказал мнение, что Китай хочет добиться «антилиберального» порядка и потому насаждаемый Вашингтоном порядок хотя и не идеален, однако является более либеральным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор США от штата Мэн Ангус Кинг заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в наращивании своего присутствия в Арктике, однако это может привести к противостоянию с Россией.