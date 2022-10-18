Благовещенск, 18 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Амурской области закрепил мировое соглашение между компаниями ГБУ «Экология Амурской области» и АО «Зелёный город» об утилизации опасных отходов с космодрома «Восточный» в Приморском крае. Об этом сообщается в материалах суда.

Army.mil Бочки с опасными отходами

Читайте также: Опасные отходы вернули из Приморья в Амурскую область

Амурское бюджетное учреждение выступало ответчиком, АО «Зеленый город» — истцом, в споре также присутствовала третья сторона — ООО «Система». По решению суда контракт между этими организациями расторгнут. Истец получит 11,4 млн рублей за сбор отходов и их взвешивание, так как выполнил эту часть контракта. Общий вес ядохимикатов превысил 307 тонн.

Причиной расторжения договора называется «существенное изменение обстоятельств»: АО «Зелёный город» столкнулось с невозможностью исполнить контракт. ГБУ «Экология» подавало встречный иск с требованием разорвать заключённые ранее договорённости в связи с невыполнением обязательств в установленный срок.

«В судебном заседании, состоявшемся в Арбитражном суде Амурской области, все заинтересованные лица подписали мировое соглашение о дальнейшем порядке обезвреживания отходов на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, производство по делу прекращено», — отметили в пресс-службе инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, отходы 2-3 класса опасности с космодрома «Восточный», которые отправляли в Приморский край для утилизации, вернули обратно в Приамурье, ранее отмечала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Готовность их утилизировать выразила другая компания, сейчас для этого ищут подходящее место.