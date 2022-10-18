Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM ООН выступает за немедленное прекращение боевых действий в эфиопском штате Тыграй и возобновление мирных переговоров, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Un.org

Заявление главы ООН последовало за соответствующим призывом Африканского союза к властям Эфиопии и повстанцам. Гутерреш также отметил, что военного решения в этом конфликте нет.

Генсек подчеркнул, что ООН требует от всех сторон защищать гражданское население и соблюдать международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Тыграе грузовой автомобиль Всемирной продовольственной программы (WFP — входит в структуру ООН) получил повреждения в результате удара беспилотного летательного аппарата.

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