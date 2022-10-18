Лондон, , 08:34 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс признала свои «ошибки», из-за которых на финансовых ранках наступил хаос, а недавно назначенный министр финансов отправился в отставку.

Лиз Трасс (сс) U.S. Department of State

«Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки, —сказала Трасс в интервью радиостанции. — Мы зашли слишком далеко и слишком быстро».

Министр финансов Джереми Хант, назначенный 14 октября после того, как Трасс уволила своего близкого союзника Квази Квартенга, 17 октября отменил почти все пункты ее программы по снижению налогов.

Отвечая на вопрос, не является ли она сейчас премьер-министром только по названию, Трасс сказала, что было бы «совершенно безответственно с моей стороны не действовать в национальных интересах так, как я это сделала».

На вопрос о том, как повлияли ее меры на страну, Трасс ответила, что понимает, что семьям «очень трудно», и что сделает всё возможное, чтобы им помочь.

«Самые уязвимые слои населения будут защищены следующей зимой, — сказала она. — Мы изучаем, как именно это можно сделать».

По сообщениям СМИ, Трасс, которая стала премьер-министром менее шести недель назад, уже грозит возможный вотум недоверия со стороны однопартийцев.

Однако в интервью она держалась вызывающе и заявила, что возглавит консерваторов на следующих выборах.

«Я останусь, потому что меня избрали для того, чтобы я обеспечила благополучие этой страны, — сказала она. — И это то, что я намерена сделать».

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