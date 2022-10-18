Улан-Удэ, 18 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам девяти месяцев 2022 года зарегистрировано более 15,3 тыс. преступлений, что на 4% меньше, чем в январе–сентябре прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ysia.ru Прокуратура

Резко сократилось число изнасилований (-31,6%), разбоев (-25%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-13,5%), мошенничеств (-13,1%). Также снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей и так далее.

«На 4,6% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,8% (29%)», — добавили в надзорном ведомстве.

При этом почти на треть выросло число убийств и покушений на убийство (+32,4%). Преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов стало больше на 15,6%, краж автомобилей — на 44,7%, хищений сотовых телефонов — на 23,4%.