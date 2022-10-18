Ейск, Краснодарский край, 18 октября 2022, 08:41 — REGNUM Занятия отменены в школе города Ейска, неподалёку от которой произошло ЧП с самолётом Су-34. Об этом сообщил 18 октября глава Ейского района Роман Бублик.
По словам главы района, школа не повреждена. Однако для детей отменили занятия, чтобы они не находились возле места крушения самолёта.
«Школа не пострадала», — сказал Бублик ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в городе Ейске Краснодарского края истребитель-бомбардировщик врезался в жилой дом, его двигатель загорелся при взлёте. В доме произошёл пожар, погибли 13 человек, ещё 19 пострадали. Эвакуированных жильцов доставили в пункты временного размещения.
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