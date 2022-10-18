Тбилиси, 18 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» не сможет принять поправки к конституции об изменении механизма избрания генпрокурора без поддержки оппозиции. Об этом заявил на заседании бюро спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Он отметил, что 18 октября на пленарном заседании будет рассматриваться соответствующий проект. Поскольку он касается конституционных изменений, простого большинства голосов недостаточно. У правящей партии в парламенте из 150 мест только 73.

«Для того, чтобы проект был одобрен парламентом одного созыва, необходимо большинство в ¾ — 113 голосов. Обращаюсь к оппозиции, чтобы они были соответственно представлены на заседании парламента, чтобы у нас было необходимое большинство», — сказал Папуашвили.

Законопроект принимается в рамках либеральных реформ, которые Грузии нужно провести чтобы получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз.

Стоит отметить, что новый механизм избрания депутатами парламента генпрокурора больше зависит от мнения оппозиции, так как для его назначения на пять лет возможно при поддержке 3/5 или 90 голосов. Если никто из кандидатов не набирает нужного количества, то большим большинством избирают генпрокурора на один год.