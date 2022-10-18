Барнаул, 18 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Решение Правительства РФ о продлении льготной семейной ипотеки до 1 июля 2024 года поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«Это решение означает, что, во-первых, у российских семей по-прежнему сохраняется реальная возможность приобрести собственное жилье в кредит с адекватной процентной ставкой, а во-вторых, оно послужит импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли. Ну, и конечно психологический эффект этого решения не надо сбрасывать со счетов — продляя действие программы льготной ипотеки практически на два года власть тем самым показывает, что несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, государственная политика, направленная на поддержку семьи, социально незащищенных слоев населения будет продолжена, что не может не обнадеживать».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что правительство России продлило до 1 июля 2024 года действие программы семейной ипотеки, 17 октября на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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