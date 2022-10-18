Хельсинки, 18 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В случае стечения определённых обстоятельств власти Финляндии могут изымать имущество граждан России, которое находится на финской территории. Об этом 18 октября заявил министр обороны страны Антти Кайкконен в беседе с изданием Aamulehti.

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Как уточнил глава финского минобороны, такое изъятие может произойти, если такое имущество граждан РФ находится в критически важных для безопасности страны районах.

«Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого также существует», — сказал Кайкконен.

Также он уточнил, что на протяжении ближайших недель им будет внесено в парламент Финляндии предложение об изменении действующего законодательства, ужесточающее законодательные нормы в вопросах сделок с недвижимостью, участники которых проживают не на территории стран Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что новый пакет канадских санкций против России, введенный против деятелей культуры и работников СМИ, свидетельствует о том, что Оттава боится правды.