Сеул, , 08:33 — REGNUM Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в августе 2022 года составил 3,74 квадрлн вон (~$2,62 трлн), что на 0,7% больше по сравнению с апрелем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в годовом исчислении показатель вырос на 7,2%.

Нынешний рост объясняется увлечением объёмов депозитов в связи с быстрым ростом процентных ставок.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2021 года Банк Кореи повысил учетную ставку на 2,5%, чтобы сдержать инфляцию.

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Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.