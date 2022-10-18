Донецк, 18 октября 2022, 08:31 — REGNUM Попавшие в плен киевские военнослужащие рассказали о снижении требований к здоровью мобилизуемых на территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости.
Солдаты рассказали, что сейчас берут на службу фактически всех подряд. Так, 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области рассказал, что его не брали в армию по состоянию здоровья, а во время мобилизации признали годным.
«И таких большинство», — посетовал он.
Мобилизованный Николай Швец пожаловался, что медкомиссия не прислушивается к жалобам, а 47-летний Николай Дяченко рассказал, что осмотр вместо врача может проводить ветеринар.
«Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут», — пояснил пленный.