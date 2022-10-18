Уфа, 18 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Решение относительно внесения в Госдуму законопроекта о запрете распространения QR-кодов с ссылками на экстремистские ресурсы намерены принять депутаты государственного собрания Башкирии на заседании 20 октября. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Экстремизм.рф Информация экстремистского характера

Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев считает, что в законодательстве об экстремистской деятельности имеются лазейки, которыми безнаказанно пользуются правонарушители.

Он напомнил, что в настоящее время согласно закону, к экстремистским материалам относятся сведения с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования.

«Но современные технологии сделали шаг вперед. Появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты. Листовки с такими QR-кодами могут распространяться в людных местах, и привлечь за подобные провокации сейчас не представляется возможным. Мы предлагаем считать распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания проявлением экстремистской деятельности», — приводит пресс-служба его слова.

По словам Толкачева, на этот проект закона было получено заключение правительства России. В результате его доработки в соответствии с поступившими замечаниями был уточнен понятийный аппарат.

«Унифицированным указателем ресурса предложено считать стандарт записи ссылок на объекты в сети «Интернет», представляющий собой совокупность букв, цифр, символов, однозначно определяющих местонахождение информационного ресурса (страницы сайта, файла) в сети «Интернет», — сообщает пресс-служба.