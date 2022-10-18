Брюссель, 18 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Евросоюз предполагает направить на поддержку жителей и компаний из стран Европы, пострадавших от роста цен, вызванного энергетическим кризисом, около €40 млрд из бюджета сообщества. Об этом со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК) 17 октября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

По его данным, ЕК на саммите в Брюсселе, намеченном на 20–21 октября, предложит новый комплекс мер для преодоления проблемы высоких затрат на энергоносители. В их числе — возможность использовать существующие фонды для поддержки пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также для оказавшихся в критическом состоянии домохозяйств.

Полный пакет предлагаемых ЕК мер может быть обнародован 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты продолжают усиливать зависимость Европы на фоне российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

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