Вашингтон, , 08:26 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Александр Овечкин Michael Miller

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Это его первые очки в нынешнем сезоне НХЛ.

Также в составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми пасами.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кёртис Лазар и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал одну голевую передачу.

«Вашингтон» набрал четыре очка в четырёх матчах, одержав две победы и потерпев два поражения. «Ванкувер» проиграл три матча подряд на старте нового сезона и не набрал очков.

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