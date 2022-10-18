Ангарск, Иркутская область, , 08:25 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 октября информирует о серьёзном ДТП, произошедшем на парковочной площадке у Дворца Культуры «Нефтехимик» в Ангарске: водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на семилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованного транспорта.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

С различными травмами ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. По видеозаписям видно, как девочка играла совместно со сверстником и выбежала на дорогу, не убедившись в своей безопасности.

Это второй случай за текущий год, когда на данной парковочной площадке наезжают на детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 октября, на территории Иркутской области произошло 54 ДТП, в которых 4 человека погибли, 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

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