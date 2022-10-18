Белгород, , 08:24 — REGNUM Западные средства массовой информации показывают только выгодную для Киеву сторону конфликта, а об обстрелах Белгорода со стороны бандеровских боевиков умалчивают. Об этом в своём репортаже из города заявил американский журналист Патрик Ланкастер.

СМИ (сс) MichaelGaida

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесён гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону», — подчеркнул репортёр.

По его словам, западные СМИ показывают только выгодную Киеву сторону. Ланкастер обратился к своим зрителям с призывом «не быть стадом», которое слепо верит всему, что скажут ведущие западные СМИ. Он призвал аудиторию открыть глаза и посмотреть на ситуацию «с обеих сторон», оценить и сформировать осознанное мнение о том, что действительно происходит.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время Белгород и область почти ежедневно подвергаются обстрелами со стороны ВСУ. Так, 16 октября над Белгородом работала система противовоздушной обороны. В центре города прозвучало 16 взрывов, над городом было сбито порядка 20 снарядов.

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В результате обстрела Белгородской области киевскими боевиками были ранены два человека. Кроме того, повреждены окна, кровли, заборы и теплицы в 16 частных домовладениях. Окна также получили повреждения и в девяти квартирах МКД.

Днём ранее, 15 октября в результате обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе.

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