Киев, , 08:21 — REGNUM К настоящему моменту воздушная тревога также объявлена и в западной части контролируемой террористическим режимом Киева территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На выложенной издание карте указано, что режим воздушной тревоги был объявлен в Волынской, Львовской, Франковской и Закарпатской областях на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Днепропетровск прогремело несколько взрывов.