Киев, 18 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. К настоящему моменту воздушная тревога также объявлена и в западной части контролируемой террористическим режимом Киева территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

На выложенной изданием карте указано, что режим воздушной тревоги был объявлен в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Днепропетровске прогремело несколько взрывов.