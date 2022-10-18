Джакарта, 18 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о землетрясении магнитудой 5,1, которое потрясло Южный Болаанг Монгондоу, Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло вечером 17 октября. Эпицентр землетрясения находится в 69 км к юго-западу от Северного Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.