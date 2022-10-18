Киев, 18 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена утром в половине регионов на территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщают администрации и главы регионов в своих телеграм-каналах.

Эдвард Мунк. Тревога. 1894

В частности, сирены воздушной тревоги сработали в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях.

В ночь на 18 октября воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях. В Киевской области и в городе Киеве воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь, с небольшими перерывами.

Везде главы регионов и администрации призывают жителей пройти в укрытие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в северной части города Кривой Рог. В Николаевской области прогремел взрыв и частично пропало энергоснабжение.