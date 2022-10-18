Пермь, , 08:21 — REGNUM В Перми суд рассматривают резонансное дело о расстреле людей на территории университета. На скамье подсудимых бывший студент вуза Тимур Бекмансуров. В суде выступили учителя школы, где учился фигурант уголовного дела, а также родные стрелка и его бывшая девушка, сообщают СМИ.

Суд Sledcom.ru

Педагоги отметили, что Бекмансуров не был агрессивным и конфликтным юношей. Преподаватель истории и обществознания сказала, что ученик интересовался военной историей. Учитель английского языка назвала Бекмасурова обычным учеником, который удивил однажды. Когда речь шла об изобразительном искусстве, Тимур упомянул, что Гитлер тоже рисовал, и в положительном ключе отозвался о нем.

Педагог-психолог заявила — результаты диагностики психоэмоционального состояния, проводимой ежегодно, свидетельствовали о том, что все показатели в норме. В 11 классе Бекмансуров и еще несколько человек предоставили письменный отказ от диагностики. Никаких сигналов-маркеров, которые могли бы подтолкнуть к мысли о склонности к насилию или агрессии, психолог не заметила, сообщает 59.ru.

Родные стрелка сообщили, что развод родителей Тимур воспринял спокойно. Матери помогал, конфликтов не было. С отцом поддерживал близкие отношения.

Отец фигуранта в суде не присутствовал. По данным СМИ, он участвует в СВО. Гособвинитель зачитала показания, который мужчина давал во время расследования уголовного дела его сына. Он сказал что не замечал странностей за ребенком. Мечтой было собственной ружьё якобы для охоты. Когда сын начал копить деньги на оружие, то отец, чтобы порадовать сына, добавил на покупку 30-35 тыс. рублей, пишет издание " АиФ — Пермь «.

Бывшая девушка Тимура Бекмасурова в противовес педагогам и родне молодого человека заявила о тревожных звонках. Он присылал видео, демонстрирующие жестокое отношение к людям, и говорил, что ненавидит человечество. По словам девушки, отношения у Тимура с матерью были напряжённые. А вот о коте он отзывался с любовью. Примечательно, что в записке, которую экс-студент оставил перед нападением на вуз, Тимур просил заботиться о животном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате вооружённого нападения на территории вуза в Перми погибли шесть человек, десятки получили травмы и ранения.

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