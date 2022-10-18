Москва, , 08:19 — REGNUM Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») призвал не шельмовать летчиков военного самолета, который врезался в дом в Ейске.

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

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«Не надо шельмовать лётчиков. Они не успели набрать высоту, сразу доложили о проблеме, им руководитель полета обязан был дать команду на катапультирование», — пояснил Гурулёв в телеграм-канале.

Даже если бы они остались в самолёте, то ничего бы не изменилось, констатировал парламентарий.

«Крайне жаль тех людей, кто погиб и пострадал. Но я призываю всех проявить сдержанность, как и всегда. Сперва надо понять причины катастрофы», — отметил депутат.

Гурулёв принес соболезнования родственникам погибших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, число погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в Краснодарском крае достигло 13 человек.

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