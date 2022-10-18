Иркутск, 18 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Правительство России выделило 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, информирует телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Приангарья Иркутская область. Производство самолетов МС-21

«Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолёты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления», — сказал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что принятые решения по расширению производства МС-21 позволят не только ускорить процессы импортозамещения в рамках выпуска отечественных лайнеров, но и будут способствовать созданию в Иркутской области новых рабочих мест.

«Также это станет драйвером развития смежных производств, активизируется работа предприятий малого и среднего бизнеса. Все это, безусловно, приведет к развитию экономики региона в целом», — заявил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт нового поколения МС-21 ориентирован на среднемагистральные перевозки. Вместимость новых самолётов составляет от 163 до 211 пассажиров. В начале октября 2022 года лётный образец среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полёт в Иркутской области.

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