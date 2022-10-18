Днепропетровск, Бывш. УССР, , 08:16 — REGNUM В городе Днепропетровск прогремело несколько взрывов. Об этом 18 октября сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей власти.

Взрыв Niklas Freidwall

По словам чиновников, в городе сработали средства противовоздушной обороны. Однако жители опубликовали попадания по объекту, от которого поднимается дым.

Также о взрывах сообщили жители Кривого Рога.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на территории б. УССР сработали сирены оповещения населения о воздушных ударах.