Днепропетровск, Украина, 18 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске прогремело несколько взрывов. Об этом 18 октября сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей власти.

Niklas Freidwall Взрыв

По словам чиновников, в городе сработали средства противовоздушной обороны. Однако жители опубликовали попадания по объекту, от которого поднимается дым.

Также о взрывах сообщили жители Кривого Рога.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на территории б. УССР сработали сирены оповещения населения о воздушных ударах.