Сент-Пол, США, 18 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

DalStars9 Валерий Ничушкин

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Бен Майерс, Самуэль Жирар, Микко Рантанен, Джош Мэнсон и Натан Маккиннон.

В составе «Миннесоты» российский форвард Кирилл Капризов оформил дубль. Ещё один гол забил нападающий Йоэль Эрикссон Эк.

«Колорадо» набрал четыре очка в трёх матчах, одержал две победы и потерпев одно поражение. «Миннесота» проиграла три матча подряд на старте нового сезона и не набрала очков.