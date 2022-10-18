Москва, , 08:13 — REGNUM Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений защитит граждан и Россию от деградации и вымирания, Госдума обсудит соответствующие законопроекты в первом чтении 27 октября, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания. От тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил об опросе, который проводился в мессенджере ранее — в нем приняли участие более 1,68 млн человек, и абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений.

«В этой связи вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты», — сообщил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки вносятся в ряд действующих законов. Изменениями в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее запрещается пропаганда ЛГБТ, пропаганда педофилии, демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола.

Предполагаются штрафы — до 800 тыс рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юрлиц.

Рабочую группу по доработке инициатив возглавил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Внесение межфракционного пакета законопроектов ожидается на следующей недели, в целом, предполагается, законы поступят на подпись главе государства в ноябре.

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