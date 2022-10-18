Ереван, , 08:10 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Армении стягивают к армяно-азербайджанской границе дополнительные силы в направлении Вардениса из-за того, что в том районе развёртываются дополнительные подразделения ВС Азербайджана. Об этом 17 октября заявили в минобороны Армении.

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«Действия армянской стороны, осуществленные после дислокации в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер», — говорится в заявлении.

В армянском министерстве подчеркнули, что не стремятся накалить обстановку и готовы вывести дополнительные силы, если это сделает азербайджанская сторона. В Ереване готовы вести переговоры по этому поводу.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в переброске дополнительных сил границе. Баку возложил ответственность на Ереван, если там будет эскалация конфликта.

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