Иркутск, , 08:10 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 18 октября известило о шести пожарах с погибшими и постращавшими, произошедшими в регионе за последние сутки. Известно, что три человека погибли в посёлке Жигалово, еще трое получили травмы на пожаре в городе Тайшете, 13 человек, в том числе один пострадавший, были спасены в Усть-Илимске.

Иркутская область. Пожар в жилом доме МЧС

Мужчину 1993 года рождения спасли пожарные Усть-Илимска утром, 18 октября. Пожар произошёл в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в половине 9-го. Жильцы, заметив дым в подъезде, позвонили в пожарную охрану. Горела квартира на первом этаже, из окон шёл густой дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли ещё 12 жильцов. В квартире на первом этаже горели стены и пол, огонь распространился на квартиру, расположенную на втором этаже, и на чердачное перекрытие. В ванной комнате на первом этаже был обнаружен мужчина с ожогами конечностей. Пожарные вынесли пострадавшего на улицу и в течение 20 минут ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора прошлой ночью пожар произошёл в двухэтажном деревянном многоквартирном доме города Тайшета. В одной из квартир частично нежилого дома ночевали три человека — двое мужчин и женщина, при этом пользовались электрообогревателем. В результате возник пожар, все трое получили ожоги и были госпитализированы. Огнём повреждена нежилая квартира.

По предварительной информации, причиной пожара в частном деревянном доме в посёлке Жигалово стало неосторожное обращение с огнём. Пожар произошёл в 12-м часу ночи, о нём сообщили очевидцы. При разборе строительных конструкций в доме были обнаружены трое погибших — женщина 1964 года рождения и двое мужчин 1960 и 1986 годов рождения. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, в составе которой — эксперты испытательной пожарной лаборатории, специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 пожаров зарегистрировано в выходные дни (15-16 октября) в Иркутской области.

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